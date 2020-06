Groza na ljubljanski obvoznici: s tovornjakom v vozila pred seboj

V ponedeljek nekaj pred 17. uro so na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Novimi Jaršami v naletu trčila štiri vozila.



Nesrečo je povzročil voznik tovornega vozila, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v osebna vozila pred sabo.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj, odklopili akumulatorje vozil in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.



Lažje poškodovane udeležence so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Ljubljane.



Zaradi popoldanske gneče so nastajali daljši zastoji.



Povzročitelju so izdali plačilni nalog.