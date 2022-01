Groza, na kakšen način mu je skušal odvzeti življenje

Novogoriški kriminalisti so zaradi suma poskusa uboja na Tolminskem ovadili 38-letnika. Ta se je 2. januarja s kombijem večkrat zaletel v osebni avtomobil, ki ga je vozil 50-letnik. Kot so sporočili iz PU Nova Gorica, se je s kombijem namerno zaletaval v osebni avtomobil pred sabo na nevarnem odseku ceste med Bukovim in Grahovim ob Bači na Tolminskem. Nazadnje je avto poskušal zriniti s ceste slab kilometer pred križiščem lokalne ceste z železniško progo v Grahovem ob Bači. Po ponovnem trčenju je vozilo potiskal približno 50 metrov do ovinka, kjer na desnem delu ceste ni zaščitne odbojne ograje, pod voziščem pa je prepadna brežina, globoka okoli 40 metrov.

50-letni voznik je zaviral in zapeljal na skrajno levo stran vozišča ter s prednjim delom trčil v podporni zid, voznik kombija pa je pobegnil.

Voznik osebnega vozila se je odpeljal nekaj sto metrov naprej, se ustavil na poljski poti, pobegnil v gozd in poklical policijo. Že po nekaj minutah se je do njegovega avtomobila vrnil 38-letnik, razbil steklo na zadnjih desnih vratih, iz notranjosti vzel tablični računalnik in ga vrgel v bližnjo grapo.

Osumljenca izsledili

Tolminski policisti so poškodovani kombi našli v večernih urah na tamkajšnji železniški postaji, 38-letnika pa so izsledili naslednji dan v enem od naselij v Baški grapi in ga pridržali. Osumljen je poskusa storitve uboja. Kriminalisti PU Nova Gorica so ga v torek privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ta pa je po zaslišanju zanj odredil pripor.