KAZENSKA OVADBA

Groza na Gorenjskem: učitelj verouka in otroški animator osumljen širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok

Pri škofjeloškem učitelju pouka so našli posnetke spolnih zlorab otrok.
Fotografija: Kriminalisti so Škofjeločana sredi poletja kazensko ovadili zaradi posesti in posredovanja posnetkov spolnih zlorab otrok. (Fotografija je simbolična). FOTO: Jure Eržen
Kriminalisti so Škofjeločana sredi poletja kazensko ovadili zaradi posesti in posredovanja posnetkov spolnih zlorab otrok. (Fotografija je simbolična). FOTO: Jure Eržen

N. Č.
29.08.2025 ob 08:48
29.08.2025 ob 09:08
N. Č.
29.08.2025 ob 08:48
29.08.2025 ob 09:08

Dnevnik poroča, da je škofjeloški učitelj verouka in dolgoletni otroški animator osumljen posesti in posredovanja posnetkov spolnih zlorab otrok.

Gorenjski kriminalisti so ga po neuradnih informacijah že kazensko ovadili, saj naj bi v računalniku, ki ga je hranil v kleti družinske hiše, odkrili več spornih posnetkov. Te naj bi prek temnega spleta posredoval tudi drugim uporabnikom.

Na Policijski upravi Kranj so potrdili, da je njihov sektor kriminalistične policije julija na kranjsko okrožno tožilstvo podal kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

Več informacij niso razkrili, saj je postopek v rokah tožilstva, ki prav tako ni želelo potrditi, ali je preiskava še v teku.

Osumljeni, ki je v lokalnem okolju poznan kot animator, učitelj verouka in avtor otroške poezije, je na vprašanja novinarjev odgovoril, da svojega zasebnega življenja ne bo komentiral. Dodal je, da mora zaščititi svoje otroke pred javnim linčem. Zaskrbljeni občanki pa je v elektronskem pismu zapisal, da njegovo zasebno življenje ne vpliva na njegovo delo, še piše Dnevnik.

Moški, ki je bil dolga leta dejaven v župnijah, vrtcih in osnovnih šolah, je javno večkrat poudarjal, da ga delo z otroki navdihuje in izpolnjuje.

Kdo so otroci na posnetkih, ki so jih našli v njegovem računalniku, za zdaj ni znano.

