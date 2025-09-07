Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo

Na 2-dnevnem kolesarskem festivalu L’Etape Slovenia, uradnem rekreativnem dogodku iz serije Tour de France, ki je ta konec tedna potekal na Gorenjskem, naj bi se zgodila huda tragedija. Po naših informacijah naj bi eden izmed kolesarjev izgubil življenje po srhljivi nesreči na enem izmed najbolj nevarnih odsekov proge.

Kolesar naj bi v nevarni ovinek zapeljal s preveliko hitrostjo in izgubil nadzor. Proti koncu zavoja naj bi ga vrglo čez zaščitno ograjo. Letel naj bi čez škarpo in trčil v drevo, oddaljeno približno deset metrov. Sledi na okoli sedmih metrih višine – zlomljena veja – po nekaterih navedbah razkrivajo, kje je udaril. Nato naj bi strmoglavil na pobočje pod drevesom.

Nesreče ni videl nihče, je na Facebooku zapisal nekdanji kolesar Matjaž Leskovar. Domačini, ki so bili v bližini, naj bi povedali, da so slišali obupano dretje, ki da je trajalo približno dvajset minut. Sprva pa sploh niso vedeli, kaj se dogaja.

Reševanje z zdravnikom in gasilci

Poškodovanega kolesarja naj bi pod cesto na strmem pobočju našel lastnik zemljišča. Posredoval je helikopter, iz katerega so zdravnika spustili z vitlom. Helikopter je nato počakal na travniku v dolini. Kolesar naj bi umrl še na mestu nesreče, tik pod drevesom.

Ko je bilo jasno, da mu ni več pomoči, naj bi gasilci njegovo telo z vitlom spustili skozi gozd in ga prenesli v dolino, okoli sto metrov nižje.

Za več pojasnil smo se obrnili na PU Kranj, odgovore objavimo, ko jih dobimo.

Usodni ovinek in hitrost

Odsek, kjer se je zgodila domnevna tragedija, je znan po zahrbtnem 90-stopinjskem ovinku v obliki spirale, prav na najbolj strmem delu klanca. Vsi drugi ovinki na cesti so blagi, ta pa skriva past, je v objavi zapisal Leskovar. Pred njim, da je sicer postavljen znak za nevaren ovinek, a vozniki pogosto mislijo, da se nanaša na prejšnjega. Tako so prepričani, da je najhujše že mimo – dejansko pa se prava nevarnost šele začne.

Na tem odseku kolesarji po navedbah Leskovarja dosegajo neverjetne hitrosti. Prav tu naj bi padel celo hitrostni rekord – 120 kilometrov na uro na ravnini pred ovinkom. Tokrat pa naj bi bila hitrost usodna.

Na mestu, kjer se je domnevno ponesrečil kolesar, naj bi bila poškodovana tudi varnostna ograja, ki da je bila že prej ukrivljena proti tlom. Zaradi tega bi lahko delovala kot odskočna deska in nesrečneža izstrelila visoko proti drevesu.

Sožalje in opozorilo

Tragedija je pretresla udeležence festivala in domačine. »Moje sožalje bližnjim. Vozimo previdno. Zaščitimo kolesarje,« je še zapisal Leskovar, ki cesto dobro pozna in priznava, da bi tudi sam ob nepoznavanju ovinka lahko doživel enako usodo.