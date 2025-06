Groza na Dolenjskem: s sekiro nad policista, štirje pridržani (VIDEO)

Več oseb naj bi z dvorišča stanovanjske hiše v kraju Ponikve s samokolnico odpeljalo drva brez dovoljenja lastnika. Ko je na kraj dogodka prispela policijska patrulja, je situacija hitro ušla izpod nadzora — prisotni naj bi skušali preprečiti izvedbo policijskega postopka in začeli v policiste metati različne predmete.

Incident, ki se je zgodil 4. junija v naselju Jesenice na Dolenjskem, je po poročanju portala eposavje iz banalnega spora glede domnevne kraje drv prerasel v fizične napade na policiste. Med drugim je 17-letni osumljenec proti policistu vrgel celo sekiro.

Policist se je uspel napadu pravočasno izogniti. Mladoletnik, ki je bil po navedbah policije že večkrat obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, je bil na kraju aretiran.

Nasilje se je nadaljevalo tudi po odhodu policije

Poleg 17-letnika so policisti pridržali še tri posameznike: 39-letno žensko in 21-letnega moškega, ki sta prav tako poskušala ovirati policijski postopek, ter osebo, ki je po odhodu policistov fizično napadla oškodovanca in poškodovala njegovo vozilo. Zoper vse vpletene so bile vložene kazenske ovadbe zaradi različnih kaznivih dejanj, povezanih z napadom na uradne osebe in povzročanjem škode.

Na družbenih omrežjih so se medtem že pojavili posnetki incidenta, ki so sprožili številne odzive. Avtor enega izmed videoposnetkov je za eposavje povedal, da sam ob dogodku ni bil navzoč, vendar je po ogledu posnetkov prepričan, da napadalci opozoril lastnika niso upoštevali.