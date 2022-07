Groza na Dolenjskem: padel v vodnjak, umrl na kraju

Ob 13.08 so v Velikih Brusnicah v občini Novo mesto, občani opazili osebo v vodnjaku, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.

Iz vodnjaka so osebo občani potegnili ven pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Brusnica, ki so nato nudili pomoč pri oskrbi reševalcem NMP Novo mesto.

Oseba je na kraju umrla.