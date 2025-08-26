Groza na Celovški v Ljubljani: prodajalki zagrozil v večernih urah in ...

V ponedeljek nekaj pred 21. uro so bili policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Celovške ceste v Ljubljani. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v trgovini pristopil do blagajne, prodajalki zagrozil z nevarnim predmetom in ukradel blagajno z denarjem.

Opis storilca

Moški, star 20 – 30 let, visok okoli 170 cm, suhe postave, imel je sončna očala in črno jakno s kapuco. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.