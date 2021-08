Groza na avtocesti, sredi noči umrla ena oseba

Ob 4.14 je na avtocesti Dramlje–Celje vzhod v občini Celje prišlo do povoženja osebe, ki je podlegla poškodbam. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj in nudili pomoč policiji, poroča uprava za zaščito in reševanje.Tragedija se je zgodila dan zatem, ko je sredi noči na dolenjski avtocesti BMW bežal pred policijo, pri tem pa se je vozilo zaletelo v odbojno ograjo. Voznik je umrl, sokpotnik na zadnjem sedežu pa je huje poškodovan