Groza, mladoletnik pobral pirotehnični izdelek, eksplodiral mu je v roki

Na območju Pragerskega je mladoletnik našel pirotehnični izdelek z vžigalno vrvico.

Pirotehnični izdelek je pobral in ga prižgal z vžigalnikom, izdelek pa mu je eksplodiral v levi roki in jo hudo poškodoval. Mladoletnika so z reševalnim vozilom odpeljali v mariborski klinični center, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti so evidentirali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.