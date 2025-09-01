DELOVNA NESREČA

Groza med trgatvijo: prišlo do zdrsa traktorja, trije končali v bolnišnici (FOTO)

Med vožnjo po strmem pobočju je traktor zdrsnil in pri tem poškodoval tri ljudi.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Wirestock Getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Wirestock Getty Images

O. B.
01.09.2025 ob 18:29
O. B.
01.09.2025 ob 18:29

Prvi šolski dan je v Radomerščaku pri Ljutomeru zaznamovalo tuljenje siren intervencijskih vozil. Ob 8.37 zjutraj so se na območje vinogradov, kjer te dni poteka trgatev novega letnika, odpravili reševalci, gasilci in policisti.

V vinogradu je prišlo do hude delovne nesreče. Med vožnjo po strmem pobočju je traktor zdrsnil in pri tem poškodoval tri ljudi.

»Posredovali smo gasilci PGD Ljutomer. Reševalcem nujne medicinske pomoči smo pomagali pri oskrbi poškodovanih ter pri njihovem prenosu iz vinograda do reševalnih vozil. Ena oseba je bila prepeljana v Urgentni center Ptuj, dve pa v Urgentni center Murska Sobota,« so sporočili iz PGD Ljutomer.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

traktor nesreča reševalci PGD Ljutomer Ljutomer gasilci vinograd reševanje

Priporočamo

Poglejte našo ministrico na prvi šolski dan »kar nekaj jeseni nazaj« (FOTO)
Groza med trgatvijo: prišlo do zdrsa traktorja, trije končali v bolnišnici (FOTO)
Znanih več podrobnosti o smrti najstnika, ki ga je ubila mina: ni je sprožil on
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Poglejte našo ministrico na prvi šolski dan »kar nekaj jeseni nazaj« (FOTO)
Groza med trgatvijo: prišlo do zdrsa traktorja, trije končali v bolnišnici (FOTO)
Znanih več podrobnosti o smrti najstnika, ki ga je ubila mina: ni je sprožil on
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.