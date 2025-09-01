Groza med trgatvijo: prišlo do zdrsa traktorja, trije končali v bolnišnici (FOTO)

Prvi šolski dan je v Radomerščaku pri Ljutomeru zaznamovalo tuljenje siren intervencijskih vozil. Ob 8.37 zjutraj so se na območje vinogradov, kjer te dni poteka trgatev novega letnika, odpravili reševalci, gasilci in policisti.

V vinogradu je prišlo do hude delovne nesreče. Med vožnjo po strmem pobočju je traktor zdrsnil in pri tem poškodoval tri ljudi.

»Posredovali smo gasilci PGD Ljutomer. Reševalcem nujne medicinske pomoči smo pomagali pri oskrbi poškodovanih ter pri njihovem prenosu iz vinograda do reševalnih vozil. Ena oseba je bila prepeljana v Urgentni center Ptuj, dve pa v Urgentni center Murska Sobota,« so sporočili iz PGD Ljutomer.