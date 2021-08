Groza med Pernico in Mariborom: voznica (79) v napačno smer, tekla je kri

Voznica (79) v napačno smer

V letošnjem letu je na cestah na območju PU Maribor v 12 prometnih nesrečah umrlo 12 ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta je v 10 prometnih nesrečah umrlo 11 ljudi.

Poročali smo že o. Okoliščine nesreče so razkrili pri PU Maribor.Okoli 11.30 je 79-letna voznica osebnega avtomobila v krožišču Pesnica napačno zavila na avtocesto in v napačni smeri vozila do razcepa Dragučova. Tam je zavila na avtocesto A5 in nadaljevala vožnjo v napačni smeri proti Pernici. Nekaj vozil, ki so vozila v smeri proti Mariboru, se ji je izognilo, nato pa ji je nasproti pravilno pripeljala 27-letna voznica osebnega avtomobila. Ta je vozila po prehitevalnem pasu, ker je po voznem pasu vozil tovornjak, zato se ni imela možnosti umakniti in vozili sta čelno trčili. Vozilo 27-letnice je nato bočno odbilo še v tovornjak, ki ga je vozil 67-letnik.V prometni nesreči je umrla 85-letna sopotnica v vozilu povzročiteljice, poškodovali pa sta se obe voznici in tudi 60-letna sopotnica v vozilu mlajše voznice. Voznik tovornega vozila v prometni nesreči ni bil poškodovan.Policisti bodo zoper povzročiteljico nesreče podali kazensko ovadbo pristojnemu tožilstvu.Zaradi prometne nesreče je bil avtocesta A5, v smeri proti Mariboru, zaprtado 14.57. Obvoz je bil urejen pri izvozu Pernica.