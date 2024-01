Groza, kakšen je prišel domov na Silvestrovo, mati želela, da odide

V Kopru je moški prišel domov pod vplivom alkohola in prepovedanih drog. Mati je želela, da odide, vendar tega ni storil in ji je zagrozil. Na kraj je prišel tudi zdravnik. Zaradi ponovitvene nevarnosti so mu odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Koper.

Na območju omenjene policijske uprave v zadnjih dneh lanskega leta niso obravnavali hujših in izstopajočih dogodkov. Več je bilo prijav zaradi prekomerne in nezakonite uporabe pirotehničnih sredstev, kljub vsemu pa nihče ni bil poškodovan.