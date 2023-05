Groza, kaj sta storila starejši gospe na domu, eden je imel kirurško masko

Policisti so bili v petek popoldan, o drzni tatvini, ki je bila izvršena okoli 11. ure na območju Most. Neznani storilec je na domu zamotili starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi gradbenih del. Drug storilec je med tem iz hiše odtujili nakit in tako lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov.

Opis enega izmed storilcev: moški nizke rasti, čokat, nosil je korekcijska očala, kirurško masko, na glavi je imel kapo.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil, sporočajo S PU Ljubljana.