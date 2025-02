Groza, kaj sta na sprehajalni poti počela mladeniča stara 17 in 19 let

S PU Koper sporočajo, da so včeraj ob 21.30 policisti na sprehajalni poti med Koprom in Izolo izsledili 17-letnega moškega iz Kopra in 19-letnega moškega iz okolice Kopra, ki sta kričala, tolkla po stacionarnem števcu kolesarjev na kolesarski stezi in na skale ob morju odvrgla pokrov koša za smeti.

Pri postopku je bila 19-letniku zasežena tudi prepovedana droga. Zoper oba bodo policisti izvedli prekrškovni postopek, v primeru škode na objektih pa sledi tudi kazenska ovadba.

Intervenirali v 41 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 171 klicev

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjih 24 urah intervenirali v 41 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 171 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali štiri vlome in eno tatvino. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v štirih primerih.