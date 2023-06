Groza, kaj so mu trije neznanci naredili sredi Ljubljane

S PU Ljubljana sporočajo o drznem dejanju. V soboto okoli 18.30 so bili namreč obveščeni o ropu na Celovški cesti v Ljubljani.

»Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da so do oškodovanca na ulici pristopili trije neznanci in od njega zahtevali denar. Ker ga ni izročil so z njim fizično obračunali in mu odtujili mobilni telefon in bančne kartice. Oškodovanec je pri tem zadobil lažje poškodbe. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« javnosti sporoča Aleksandra Golec.

Eden izmed storilcev je visok okoli 180 cm, oblečeno je imel zeleno jakno. Drugi je bil precej višji in oblečen v črna oblačila.

Pri ropu trgovine na Viču poškodovana prodajalka

Nekaj pred 17. uro pa se je skupina več moških in žensk v trgovini na Viču uprla prodajalkam, ki so želele ustaviti njihovo krajo, pri čemer so eno od prodajalk lažje poškodovali in s kraja zbežali. V trgovino je vstopilo več moških in žensk, ki so v torbe dali več različnih izdelkov in odšli iz trgovine. Pri tem so jih opazile prodajalke, ki so jih želele ustaviti in o tem obvestiti policijo. Ko so storilci to opazili, so se fizično uprli in eno od prodajalk lažje poškodovali, nato pa s kraja zbežali.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi.