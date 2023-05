Groza, kaj si je 28-letnik privoščil za 1. maj

Kot sporočajo s PU Koper je mladenič (28) v Pivki ob 1.20 kršil javni red in mir. S pestjo je udaril oškodovanca v glavo, zatem pa ni upošteval ukrepov varnostnika. Kršitelju so policisti izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Koper so od 28. aprila do 1. maja intervenirali v 179 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 539 klicev. Obravnavali so 36 prometnih nesreč z materialno škodo, 1 s hujšimi poškodbami in 2 z lažjimi poškodbami, zasegli so 2 vozili. S področja kriminalitete so obravnavali 13 tatvin in 2 vloma. Zaradi kršitev javnega reda so intervenirali v 13 primerih.