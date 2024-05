Groza, kaj se je mladoletnikoma pripetilo v Tivoliju sredi belega dne

Včeraj, okoli 15.30 so bili policisti obveščeni o roparski tatvini na območju Tivolija.

»Do dveh mladoletnih oseb sta pristopila starejša mladoletnika in od njiju zahtevala denar. Ker jima ga oškodovanca nista želela izročiti sta ju fizično napadla, nato pa jima odtujila nahrbtnik z osebnimi predmeti in peš pobegnila. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so na podlagi informaciji občanov in podanega opisa mladoletnika izsledili v bližini. Enega so prijeli in mu odvzeli prostost, drugi pa je pobegnil. Z nadaljnjim iskanjem je bil najden na mestnem avtobusu in mu je bila prav tako odvzeta prostost, obema za čas zbiranja obvestil,« o roparski tatvini in prijetju osumljencev javnosti sporoča Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

Policisti so z ogledom našli odtujene predmete in jih vrnili oškodovancema. Policisti bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.