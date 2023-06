Groza, kaj je z vodnim skuterjem počel med kopalci

V soboto ob 18.59 uri je bil Operativno komunikacijski center PU Koper s strani občana obveščen o nevarnem plutju vodnega skuterja med kopalci in plovili na območju Belih skal.

Na kraj so bili poslani policisti Pomorske policijske postaje in obveščen URSP. Tam so dobili 22-letnega voznika skuterja doma iz okolice Kopra in bodo zoper njega napisali predlog drugemu prekrškovnemu organu – URSP, zaradi kršitve določil pomorske zakonodaje (glisiranje preblizu obale; ogrožanje varnosti kopalcev), sporočajo s PU Koper.