V enem od gostinskih lokalov v Izoli so ob 18.48, zaradi kršitve javnega reda posredovali izolski policisti.

Ugotovili so, da se je v gostinskem lokalu, 47-letni moški drzno in nasilno vedel do 21-letnika, zato so mu policisti izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Koper.