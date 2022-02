Groza, kaj je počel svojcem, spravljal jih je tudi v ponižujoči položaj

Kar trikrat so med koncem tedna posredovali policisti PU Kranj zaradi nasilja v družini.

V enem primeru se je kršitelj nasilno vedel do zunajzakonske partnerice. Moškega so pridržali in proti njemu vodijo postopek.

V drugem primeru so obravnavali moškega, ki je kršil prepoved približevanja. V stanovanje je vstopil na silo. V času dejanja oškodovanke ni bilo doma.

V tretjem primeru pa so policisti v dejanju moškega ugotovili znake kaznivega dejanja nasilja v družini in vodijo predkazenski postopek.

Na dan prijave nasilja jih je tudi fizično ogrožal in jim grozil

S privedbo na pristojno sodišče pa so zaključili predkazenski postopek proti nasilnežu, ki je utemeljeno osumljen, da je s svojci dlje časa grdo ravnal, jih pretepal in jih s svojim ravnanjem spravljal v ponižujoč položaj. Na dan prijave nasilja jih je tudi fizično ogrožal in jim grozil.

»Policisti so mu odvzeli prostost in ga pridržali, po zbiranju obvestil pa privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Med zadnjim dejanjem je bil osumljenec pod vplivom alkohola, ki je eden od pogostejših dejavnikov tveganja za razvoj nasilja v družini. Nasilje prijavite takoj, ko do njega pride, ker običajno ne mine samo od sebe in se lahko stopnjuje tudi do najhujših oblik kaznivih dejanj. Prijavo lahko poda tudi priča,« so še zapisali.