Groza, kaj je počel lastni ženi, sumili so, da bo ogrozil njeno življenje

Policisti PP Sevnica so posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Sevnice. Ugotovili so, da 83-letni nasilnež izvaja fizično in psihično nasilje nad zakonsko partnerko. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja.

O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper moškega bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.