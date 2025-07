Groza, kaj je pijani nasilnež počel partnerki in otrokom

V noči na 15. 7. so policisti prejeli klic na pomoč iz naselja Pot v gaj, kjer naj bi pijan nasilnež pretepal partnerko. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 39-letni nasilnež udaril partnerko in žalil otroke.

» Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog,« o družinskem nasilju še sporoča Alenka Drenik s PU Novo mesto.