Groza, kaj je moral pretrpeti: z bagrom mu je zapeljal čez

V ponedeljek nekaj pred 10. uro je prišlo do nesreče na dvorišču nedograjene stanovanjske hiše v Gorenji vasi pri Mirni, kjer naj bi bila ena oseba hudo poškodovana.

Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko je 55-letni moški pri upravljanju z delovnim strojem bagrom pri vožnji vzvratno po nogi povozil 45-letnega moškega. Hudo poškodovanega 45-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Okoliščine policisti še preiskujejo.