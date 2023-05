Groza, kaj je 48-letnik počel ženi, posredovali so policisti

Brežiški policisti so 20. maja zvečer posredovali zaradi nasilja v družini. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je 48-letni nasilnež sprl z ženo, jo žalil, poniževal in pretepel.

Poškodovano žrtev, ki je utrpela več udarcev po glavi in zlom nosu, so oskrbeli v bolnišnici. Policisti so nasilnežu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve. O izrečenem ukrepu so obvestili preiskovalnega sodnika, ta bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Kot še sporočajo s PU Novo mesto, bodo zoper nasilneža na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

