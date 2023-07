Groza, kaj je 36-letnica izvajala nad družinskimi člani

Jeseniški policisti so v soboto okoli 19.30 obravnavali nasilje v družini. 36-letni ženski so zaradi nasilnih dejanj nad družinskimi člani izrekli prepoved približevanja. Glede nje zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kranjski policisti pa so bili v soboto okoli 8.20 obveščeni, da se 31- in 28-letna moška pretepata na javnem kraju. 28-letni moški je bil v pretepu lahko telesno poškodovan. Ob prihodu policistov na kraj se nista umirila in nista upoštevala zakonitih ukazov, zato so policisti zoper oba uporabili prisilna sredstva in jima v nadaljevanju odredili pridržanje do 12 ur. Zoper oba vodijo prekrškovni postopek.

Kot še sporočajo s PU Kranj so policisti v soboto okoli 23.30 intervenirali tudi v zasebnem prostoru zaradi preglasne glasbe, ki je bila moteča za druge. Kršiteljici so policisti izdali plačilni nalog. O enaki kršitvi so bili ob isti uri obveščeni tudi kranjski policisti in plačilni nalog izdali kršitelju.