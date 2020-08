Grosupeljčanu (42) zasegli droge in orožje (FOTO)

Policisti PP Grosuplje so v petek na podlagi pridobljene odredbe za hišno preiskavo pri 42-letniku odkrili več kilogramov prepovedanih drog in orožje.



Policisti so zasegli 1,5 kilograma posušene konoplje, 15 gramov kokaina, 16 sadik konoplje, velikih med 30 in 150 centimetrov, revolver, avtomatsko pištolo, puško ter 111 nabojev za omenjeno orožje.



Policisti nadaljujejo preiskavo in bodo zoper moškega podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi suma neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njima.