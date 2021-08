Gregor umoril spečo mater

Marca je Savinjsko dolino in celotno Slovenijo pretresel zločin, ki naj bi ga v Zalogu pri Šempetru zakrivil 36-letni domačin Gregor Ducman. Odvisnik od drog, ki se je na facebooku predstavljal z imenom Gyan Puri in kot »izganjalec slabe energije, demonov in zaščitnik pred vsemi vrstami negativnih vplivov«, je v hiši svojih staršev sprva prespal, nato pa tam vzel življenje svoji 57-letni materi Damjani in poskušal umoriti tudi 60-letnega očeta Branka, ki ji je zaman poskušal pomagati, nato pa se mu je uspelo zateči k sosedom. 36 let je star Ducman. Čeprav je od tragedije minilo že...