Tragedija, ki se je zgodila 14. marca 2021 v Zalogu pri Šempetru, je dobila sodni epilog. Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je Gregorja Ducmana spoznal za krivega umora matere in poskusa umora očeta, obe kaznivi dejanji pa je storil na zahrbten in grozovit način. Dosodili so mu 26 let zapora za umor matere in 15 let zapora za poskus umora očeta, skupno 30 let zapora. Do pravnomočnosti sodbe ostaja v priporu, kjer je že od usodnega dne. Branila se je »Skrb vzbujajoče je, da ste rekli, da ne čutite obžalovanja, ampak olajšanje,« je obrazložitev sodbe začela sodnica Alenka Jaz...