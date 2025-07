Gregor Ducman je z nožem na grozovit način umoril mamo in očeta

Gregorju Ducmanu iz Zaloga pri Šempetru so mamila scvrla možgane. Da z njim nekaj res ni v redu, je pričal njegov profil na Facebooku, na katerem je pod vzdevkom Gyan Puri razglašal, da odstranjuje slabe energije, demone in vas zaščiti pred vsemi vrstami negativnih vplivov. Potem ko je 14. marca 2021 na grozovit način umoril mater ter poskušal umoriti očeta, naj bi tudi policistom razlagal, da ga je obsedel hudič in da je iz matere izganjal demone. Toda ni bil neprišteven, zato bo sedel 30 let. Mati gledala, kako jo ubija Zdaj 41-letni Gregor je odvisnik od drog, ki se mu jih kljub večkratn...