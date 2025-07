Gre za grd nateg! Ne, žal vam slovenska vlada ne bo ničesar izplačala

Vlada opozarja na zavajajoče oglase, ki so se pojavili na družbenih omrežjih in uporabnike vabijo k izpolnitvi obrazca, s čimer naj bi od države prejemali pasivna izplačila. »To ne drži, svetujemo, da na oglas ne klikate,« so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

V objavi z naslovom Čas je za kakovostno življenje piše, da lahko vsi državljani Slovenije prejmejo izplačilo od vlade, če izpolnijo obrazec in se s tem pridružijo majhnemu odstotku državljanov, ki prejemajo stabilna pasivna izplačila. Klik na povezavo vodi na spletno stran, ki posnema spletno stran enega od slovenskih medijev, v »članku« pa je polno povezav, so lažni oglas opisali na vladi, kjer uporabnikom svetujejo, naj nanj ali podobne oglase ne klikajo.

Uporabnike družbenih omrežij pozivajo k previdnosti: »Ne zaupajte in ne delite vsebin, ki se zdijo lažne ali zavajajoče. Preden objavo delite, preverite njeno verodostojnost in se vprašajte, ali je lahko resnična. Prav tako ne nasedajte obljubam o velikanskih in lahkih zaslužkih«.