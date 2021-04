Grafitarje ujela kamera

»Zgodba okrog grafitov na šotoru na parkirišču nasproti Perle, kjer ekipa ZD Nova Gorica med tednom vsak dan izvaja množično testiranje za prebivalce kar šestih občin, se počasi razpleta. Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki je lastnica šotora, je namreč na Policijsko upravo Nova Gorica podala predlog za pregon storilca oziroma storilcev ter uveljavljenje povzročene škode,« so včeraj sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite (CZ) za severno Primorsko.

»Civilna zaščita poskuša v trenutnih okoliščinah kar se da pomagati zdravstvenim izvajalcem tako testiranj kot cepljenj. Trudimo se delovati v dobro vseh državljanov. Zato se mi zdi neprimerno in nesprejemljivo, da posamezniki svoje nestrinjanje in nesoglasje z določenimi ukrepi izražajo na takšen način in s poškodovanjem tuje lastnine,« je nad ravnanjem vandalov razočaran poveljnik CZ za severno Primorsko Samuel Kosmač.

Škode za 6000 evrov Januarja letos, ob začetku množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi za občane širšega goriškega območja, je novogoriška izpostava URSZR posodila šotor členar za stalno lokacijo na parkirišču poleg sodišča v Novi Gorici oziroma nasproti Perle. »Prvega februarja so prostovoljci Mestne občine Nova Gorica, ki pomagajo pri logistični izvedbi testiranja, opazili napis Mazači na eni strani šotora, narejen z razpršilcem,« so pojasnili v CZ. To so prijavili policiji, a 20. februarja je sledila nova grafitarska akcija z veliko daljšim zapisom. Policija pa je storilca oziroma storilce že ujela. »Očitno niso prav resno jemali opozorilne table na šotoru, da je ta pod videonadzorom,« so še pojasnili v CZ. Popisane in s tem poškodovane dele bo treba zamenjati. Storilcem zdaj sporočajo, da je cena z DDV skoraj 6000 evrov.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: