Gradbeni oder jo je pokopal pod seboj

Danes ob 12.19 se je v Kidričevi ulici, občina Ljutomer, porušil gradbeni oder. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je pod seboj pokopal eno osebo.



Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so oder odstranili in poškodovano osebo predali reševalcem nujne medicinske pomoči Ljutomer.

