To je bil priljubljeni vaški posebnež Slavc, umrl je v strašnih mukah (FOTO)

Od kar mu je pred 15 leti zgorel dom, je Slavc živel v gozdu nad Grosupljim. Njegova družba so bile mačke, veselje pa kolo, s katerim je naredil več kot 20.000 kilometrov na leto. FOTO: Dejan Javornik

Potse je končala tako brutalno , kot je bilo barvito njegovo življenje. Njegov neločljiv prijatelj je bilo kolo,, skrbel je tudi za številne mačke, čeprav naj bi mu prav ena izmed njih pred leti zažgala dom, ko je skočila na ror, da se je vnelo in vžgalo, zaradi česar je živel v gozdu. O vrnitvi v civilizacijo pa ni hotel niti slišati. Kljub temu je bil znameniti gozdni človek, čeprav je živel kot puščavnik, med domačini v okolici Grosuplja zelo priljubljen.so mu zaradi košatih brkov rekli nekateri, spet drugi pa, saj so ga nenehno videvali na kolesu. Rodil se je na Gorenjskem, v Zabreznici, mami Ani in očetu Avgustu, ajzenponarju, ki je čistil od premoga črne mašine in kotlovnice in bil po Slavkovem rojstvu, leta 1943, z družino premeščen v bližino Celovca. Na vrhuncu druge svetovne vojne je na Knafljeve, ki so živeli v čuvajnici, padla angleška bomba. »Počilo je kot kurba,« se je spominjal svojega najbolj oddaljenega spomina iz otroštva.Po vojni se je družina preselila v Ljubljano. Ker se je težko učil, je šolanje zaključil na OŠ Janeza Levca, tam pa naravnost briljiral: »Od mene so vsi prepisovali naloge.« Poklica, ki bi mu bil pisan na kožo, ni nikoli našel, je pa našel kolo. Ali pa kolo njega? Ljubezen je trajala od leta 1960. Leta 2013 je doživela manjšo krizo, ko je Slavc padel s kolesa in si uničil medenico, sicer pa je bil za svoja leta še zelo fit. Kako tudi ne; živel je na svežem zraku, oči pa si ni uničeval z gledanjem televizije, je pripovedoval.»Resnično, rad imam to življenje, tu mi nihče nič noče,« je povedal pred nekaj leti. Žal se je izkazalo, da ni povsem tako. Kdo se je tako okrutno znesel nad posebnežem dobrega srca, policija še preiskuje, ljudje pa se sprašujejo, kakšna okrutnost mora biti v človeku, da se tako brutalno znese nad 77-letnikom, ki so ga opisovali kot neškodljivega vaškega posebneža, srčnega človeka in dobričino.Slavca so zverinsko mučili. Še živega ga je z žico okoli vratu našel prijatelj, a pomoči mu ni bilo več, poškodbe so bile prehude. »Čeprav strasten kolesar, je v zadnjem času zaradi poškodovanega kolka težje hodil, zato si je omislil skuter. Ker se je nekaj pokvaril, je bil zmenjen s prijateljem, da ga pogleda in popravi. Ker se ni oglasil na telefon, se je prijatelj odpravil do njegovega zabojnika sredi gozda, kjer je živel, in ga tam pred zabojnikom našel na tleh, z rokami in nogami zvezanega, in pretepenega. Takrat je bil še živ, hropel je. Prijatelj je takoj poklical reševalce, ti so ga kar nekaj časa oživljali, vendar je so bile za našega Slavca poškodbe usodne,« je povedal nekdanji novinar, ki je bil pred leti v ekipi tistih dobrodušnežev, ki so pokojnemu Slavcu pomagali postaviti streho na njegovem skromnem domu.Po vasi se govori, da je motiv za okrutno dejanje denar. Slavc naj bi prejemal okoli 350 evrov pokojnine, tistega dne pa naj bi menda dvignil tisoč evrov. »Pred tremi leti so mu ukradli dve kolesi, kolo pa je nekaj, kar ga je držalo pokonci. Zato sam pri sebi sumim, da je morda šlo za denar. Da bi mu kdo grozil ali bi se komu zameril, nikakor,« je prepričan njegov prijatelj, tudi sam kolesar, sicer pa doktor veterinarskih znanosti, ki ga je gozdni mož velikokrat obiskoval v Ljubljani.Teorij o motivu za takšno grozljivo dejanje je veliko. Nekateri se sprašujejo, ali je Slav videl kaj, česar ne bi smel. Eden od domačinov je sicer prepričan, da storilec ali storilci prihajajo iz bližnjega romskega naselja. Kot je dejal, »so storilci z veliko verjetnostjo Romi, že lani mu je bil odtujen skuter, potem si je nabavil drugega, očitno pa so prišli tudi po tega. Tudi sam je omenjal, da so se lani, ko je umrl njegov brat, začeli naokoli potikati Romi.« Avguštin je živel puščavsko življenje sredi gozda pri Polici. Ne skupaj s Slavcem, temveč v bližini, a stikov nista imela. Njegova smrt lani je bila tudi sumljiva, našli so ga v gozdu z otečeno in modro glavo.