Gostom podtaknil piškote s travo

Potem ko so hoškega slaščičarja Nika Štekarja zaradi omogočanja uživanja prepovedanih drog obsodili na leto in tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, se je obrnil še na višje sodišče. A ni bil uspešen, saj so višji sodniki potrdili prvostopenjsko sodbo in pravnomočno zapečatili njegovo usodo, so nam potrdili na mariborskem okrožnem sodišču. V svoji hiši sladic je avgusta predlani namreč na mizo postavil kekse, ne da bi znance obvestil, da vsebujejo THC, torej psihoaktivno snov, ki jo vsebuje konoplja. Na sodišču je sicer zatrjeval, da ni vedel, katere primesi so imeli piškoti, ki jih je ponudil ...