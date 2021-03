Gostinec fizično obračunal z inšpektorjem

Zasežena boksar in teleskopska palica FOTO: Pu Celje

Zoper 23-letnika bodo podali kazensko ovadbo, zaradi posesti nelegalnega hladnega orožja pa bodo uvedli še hitri postopek.

V sredo nekaj po 19. uri so celjsko policijsko upravo obvestili, da je nosilec gostinske dejavnosti pred prostori zdravstvenega inšpektorata v Celju pričakal predstavnika inšpektorata, ga napadel in lažje poškodoval.Napadeni zdravstveni inšpektor je namreč tega dne v popoldanskem času v sodelovanju s policisti izvajal inšpekcijski nadzor oziroma ugotavljal kršitve lastnika gostinskega lokala. »Takoj po sprejetem obvestilu so na kraj dogodka odšli policisti ter z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je dejanja osumljen 23-letni moški iz Celja. O dejanju sta bila obveščena dežurni državni tožilec in dežurni preiskovalni sodnik,« pojasnjujejo na celjski policijski upravi.Nasilnemu gostincu so policisti odvzeli prostost v četrtek na podlagi določil zakona o kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Policisti so mu zasegli predmeta, in sicer boksar ter teleskopsko palico.Zoper njega bodo na celjsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, prav tako bodo zoper njega zaradi posesti nelegalnega hladnega orožja uvedli hitri postopek po zakonu o orožju.Ni pa to žal edini napad v zadnjem času.z zdravstvenega inšpektorata je na četrtkovi novinarski konferenci izpostavila tudi incident na Obali, in sicer centralni plaži v Portorožu, kjer se je družilo več deset mlajših ljudi iz celotne Slovenije. Bili so glasni in pod vplivom alkohola, varnostne razdalje niso vzdrževali, mask niso nosili. Inšpektorjem so morali na pomoč priskočiti policisti, ki so, kot je dejala Potzeva, večino kršiteljev identificirali. Zoper njih so bili uvedeni prekrškovni postopki.