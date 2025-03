Gorski reševalci žalujejo za kolegom Tinetom Klanjškom: »Odšel je nenadoma in neizprosno«

Gorska reševalna služba Kranj se je poslovila od svojega dolgoletnega člana, Tineta Klanjška (1954–2025), ki je nepričakovano preminil. Novico o njegovi smrti so sporočili na družbenih omrežjih, kjer so zapisali, da jih je njegov odhod presenetil tako, kot preseneti poziv za reševanje v gorah – nenadoma in neizprosno.

Klanjšek je bil nepogrešljiv del kranjske postaje Gorske reševalne službe, njegovo delo pa je pustilo trajen pečat. »Dragi Tine, tvoje delo na društvu je vtkano v dejanja in dosežke naše postaje in zato ti bomo večno hvaležni,« so se mu poklonili kolegi. Še v sredo so bili skupaj na občnem zboru, zdaj pa so jim ostali le spomini.

Pogreb Tineta Klanjška bo v petek, 28. marca, ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo na dan slovesa v mrliški vežici od 10. ure dalje. Svojci so izrazili željo, da se namesto cvetja in sveč v spomin pokojnemu prispevki namenijo Društvu Gorske reševalne službe Kranj.

Gorski reševalci, ki vsak dan nesebično tvegajo svoja življenja za druge, so s Tinetom Klanjškom izgubili cenjenega člana. Bil je del reševalne skupnosti, ki stoji drug ob drugem v najtežjih trenutkih – na gorskih poteh, v snežnih plazovih in zdaj tudi v žalovanju.