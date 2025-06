Gorski reševalci za vikend posredovali kar 10-krat (FOTO)

Za gorske reševalce se je s toplimi dnevi in povečanim obiskom gora tudi uradno začela sezona intervencij. Kot so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), so pretekli konec tedna posredovali kar desetkrat — pri padcih planincev, nesrečah padalcev, pri soteskanju ter pri nenadnih obolenjih v gorah.

Dramatična nočna reševanja in helikopterski prevozi

Med zahtevnejšimi intervencijami je bil nočni zdrs pohodnika pod Grintovcem, kjer so člani GRS Kranj poškodovanega oskrbeli v težko dostopni strugi hudourniške grape in ga skupaj z njegovim spremljevalcem pospremili v dolino.

Na vzletišču Kobala nad Tolminom je v nedeljo nemški jadralni padalec ob sunku vetra z višine treh metrov padel na strmo pobočje in si huje poškodoval oba gležnja. Po prvi oskrbi na terenu so ga reševalci prenesli do reševalnega vozila, s katerim je bil prepeljan v bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

Nesreče pri soteskanju in vožnji s štirikolesnikom

V dolini Soče so člani GRS Bovec posredovali pri nesreči med soteskanjem, kjer je bila poškodovana oseba z vojaškim helikopterjem prepeljana v bolnišnico Jesenice.

V okolici Snežnika je voznik štirikolesnika v nesreči utrpel poškodbe nog. Reševalci GRS Ljubljana so ga oskrbeli, nato pa je bil prav tako s pomočjo helikopterja prepeljan v UKC Ljubljana.

Številna posredovanja ob nenadnih obolenjih in poškodbah planincev

Na območju Bohinjskega jezera so člani GRS Bohinj pomagali tekaču, ki je nenadoma obolel. GRS Jesenice je dvakrat posredovala na Golici — enkrat zaradi padca planinke, drugič zaradi izčrpanosti in slabega počutja druge pohodnice, ki je bila s helikopterjem prepeljana v bolnišnico.

V Kamniško-Savinjskih Alpah so reševalci GRS Kamnik v dveh intervencijah oskrbeli poškodovano planinko s poškodbo kolka ter drugo z poškodovano ramo, ki so jo morali zaradi slabega vremena ročno prenesti do Kamniškega sedla.

Posredovali so tudi člani GRS Škofja Loka, ki so na poti na Ratitovec pomagali osebi z nenadnim obolenjem.