Gorski reševalci so imeli v nedeljo polne roke dela

Gorski reševalci so imeli v nedeljo znova polne roke dela. Dopoldne se je nad planino Pungrat v občini Tržič pri padcu poškodovala 62-letna planinka, ki so jo tržiški reševalci najprej oskrbeli na kraju dogodka, nato pa jo je dežurna ekipa s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Lažje poškodbe

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so bili škofjeloški policisti manj kot uro pozneje obveščeni še o 63-letnem planincu, ki mu je med hojo z Ratitovca v občini Železniki proti dolini spodrsnilo in se je pri padcu lažje poškodoval. Tudi njemu so pomoč nudili domači gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Blejski policisti pa so nekaj pred 14. uro obravnavali nesrečo 46-letnega belgijskega pohodnika, ki mu je med sestopanjem z Ojstrice v občini Bled zdrsnilo in se je lažje poškodoval. Pomoč so mu nudili radovljiški gorski reševalci in zdravstveno osebje, ki ga je nato prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Nočno reševanje

Že zgodaj zjutraj pa je helikopter Slovenske vojske poletel na območje Jerebice v občini Bovec, kjer se je v soboto pri plezanju v steni poškodoval planinec in so ga bovški reševalci na klasičen način ponoči spustili na dostopno mesto, od koder ga je helikopter prepeljal v jeseniško bolnišnico.

Z uprave za zaščito in reševanje poročajo še o jutranjem dogodku na planini Viševnik v občini Bohinj, kjer je obolela oseba potrebovala zdravniško pomoč, zaradi česar so jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Pomoč pa je malo pred 14. uro v koči na Kredarici potrebovala še ena obolela oseba, ki so jo gorski reševalci iz Mojstrane skupaj z dežurno ekipo iz Brnika na kraju dogodka oskrbeli in jo pozneje s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico. Na podoben način so pomagali tudi oboleli osebi na Križni Gori, ki so jo reševalci prepeljali do ceste, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči v Škofji Loki.

Malo po 18. uri sta v steni pod Gabrsko pečjo na Veliki planini obtičala tuja planinca, kamniški reševalci pa so ju rešili z vrvno tehniko in ju nepoškodovana pospremili v dolino.

Popoldne se je na poti na Polhograjsko Grmado v občini Dobrova-Polhov Gradec poškodovala pohodnica, ki so jo oskrbeli ljubljanski gorski reševalci, na plezališču v Lutnih skalah v občini Cerkno pa se je pri padcu poškodoval plezalec, zaradi česar so ga s helikopterjem prav tako odpeljali v UKC Ljubljana.

Na gozdni poti se je prevrnil štirikolesnik

Okoli 17.30 pa se je pod Martinovim vrhom v občini Loški Potok na gozdni poti prevrnil štirikolesnik. Domači gasilci so poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev iz Ribnice nudili prvo pomoč, nato pa so ga prav tako s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC.