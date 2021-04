Gorski reševalci reševali planince, eden je umrl

Policisti PU Kranj poročajo, da so gorski reševalci ter helikopterski ekipi policije in SV so v nedeljo na območju Gorenjske trikrat reševali v gorah. Pri vračanju s planine Vogar se je poškodovala planinka. Zdrsnila je na kamniti podlagi in padla na strmo pobočje. Oskrbeli so jo bohinjski gorski reševalci, policijski helikopter pa jo je prepeljal v zdravstveno ustanovo.



Na območju Blegoša so škofjeloški gorski reševalci in vojaški helikopter intervenirali zaradi slabega počutja planinca. Ta je umrl. Okoliščine kažejo na zdravstvene težave. Odrejena je bila obdukcija.



Na Kriški gori pa so tržiški gorski reševalci in vojaški helikopter reševali planinko, ki je zdrsnila pri sestopu. Pozivamo k previdnosti in prilagajanju ture razmeram v naravi, vremenu, opremi in lastnim zmožnostim. Cilj naj bo vedno varna vrnitev domov.

