Gorski reševalci posredovali dvakrat: pomagali 64-letni plezalki in 59-letnemu pohodniku

Posadka za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi gorski policist, je v četrtek nekaj po 18. uri nudila pomoč 64-letni plezalki. Med plezanjem v Dolgi nemški smeri v Severni steni Triglava ji je v nogo priletel kamen, zaradi česar sama ni mogla sestopiti. Bila je lahko telesno poškodovana. Uporabljala je ustrezno opremo. S helikopterjem Letalske policijske enote je bila prepeljana v SB Jesenice.

Posadka za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi gorski policist, je v četrtek nudila pomoč tudi 59-letnemu pohodniku, ki si je pri sestopu v bližini pastirske koče Prgarca poškodoval koleno. Bil je primerno obut. S helikopterjem Letalske policijske enote je bil prepeljan v SB Jesenice.