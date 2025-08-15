GORSKI NESREČI

Gorski reševalci posredovali dvakrat: pomagali 64-letni plezalki in 59-letnemu pohodniku

V nogo ji je priletel kamen, pohodnik ima poškodovano koleno.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai

M. U.
15.08.2025 ob 20:05
M. U.
15.08.2025 ob 20:05

Poslušajte

Čas branja: 1:05 min.

Posadka za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi gorski policist, je v četrtek nekaj po 18. uri nudila pomoč 64-letni plezalki. Med plezanjem v Dolgi nemški smeri v Severni steni Triglava ji je v nogo priletel kamen, zaradi česar sama ni mogla sestopiti. Bila je lahko telesno poškodovana. Uporabljala je ustrezno opremo. S helikopterjem Letalske policijske enote je bila prepeljana v SB Jesenice. 

image_alt
Mladi plezalec zdrsnil na območju Triglava, z njim je hudo

Posadka za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi gorski policist, je v četrtek nudila pomoč tudi 59-letnemu pohodniku, ki si je pri sestopu v bližini pastirske koče Prgarca poškodoval koleno. Bil je primerno obut. S helikopterjem Letalske policijske enote je bil prepeljan v SB Jesenice. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

helikopter gore pohodnik gorski reševalci reševanje v gorah

Priporočamo

Kako mu je to uspelo? Poglejte, kako je nekdo parkiral avto v parkirni hiši (FOTO)
Nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrla ženska, družina v črnem (FOTO)
Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali
V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Kako mu je to uspelo? Poglejte, kako je nekdo parkiral avto v parkirni hiši (FOTO)
Nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrla ženska, družina v črnem (FOTO)
Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali
V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.