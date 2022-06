Pretresljivi prizori s kraja nesreče: Pestri dnevi so za nami in tudi pred nami ... (FOTO)

Z Društva Gorska reševalna služba Kamnik so na facebooku objavili, da so za njimi pestri dnevi in tudi tudi v prihodnje ne kaže nič drugače. Medtem ko so imeli v soboto vajo reševanja padalca z drevesa, so bili obveščeni o prometni nesreči v Kamniški Bistrici, ko je voznik z avtom zapeljal čez cesto in prevrnjen na bok ostal ujet v vozilu. Skupaj s kamniškimi gasilci in reševalci so rešili voznika iz vozila in ga predali v nadaljnjo oskrbo NMP. Voznik je imel v nesreči veliko srečo.

Gasilci so fiksirali avto in odprli zadnja vrata, da so reševalci voznika lahko preložili na zajemalna nosila in ga spravili ven iz avtomobila.

Tudi v nedeljo so imeli pester dan. »Najprej smo rešili zaplezanega psa s težko dostopnega terena na poti proti Kokrskemu sedlu pod Kalško goro. V istem času pa si je plezalec v Brani hudo poškodoval gleženj. Tokrat nam je na pomoč priskočila dežurna helikopterska ekipa na Brniku. Ponesrečenca so z vitlom dvignili v plovilo in ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.« Dneva pa še ni bilo konec, saj so njihovi člani organizacijskega odbora še vadili za petkov kulturni program ob 100. letnici delovanja društva.