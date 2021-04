Gorski reševalci osebi niso mogli več pomagati

Ob 14.35 je na poti iz Blegoša proti Čabračam, občina Gorenja vas - Poljane, obolela oseba potrebovala pomoč. Reševalci GRS Škofja Loka in dežurna ekipa HNMP Brnik so na kraju ugotovili, da je oseba mrtva. Helikopter SV jo je prepeljali v dolino, kjer jo je prevzela pogrebna služba, so sporočili na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: