Gorski reševalci dvakrat posredovali zaradi nabiranja gor

Včeraj ob 10.25 si je na Ojstrici v občini Dravograd pri gobarjenju ženska zlomila nogo. Gorski reševalci GRS Maribor, enota Radlje ob Dravi, so jo oskrbeli ter prenesli do reševalnega vozila, s katerim so jo odpeljali v SB Slovenj Gradec.

Ob 10.17 pa si je na Mežakli (občina Gorje) pri gobarjenju oseba prav tako poškodovala nogo. Gorski reševalci GRS Radovljica so jo oskrbeli in prepeljali do mesta, kjer so jo prevzeli reševalci NMP Bled.