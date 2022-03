Gori pod gradom v Vipavi, čakajo na dež

V petek popoldan je zagorelo na strmem pobočju pod starim vipavskim gradom. Požar so do večera uspeli lokalizirati, danes pa so požarišče v dopoldanskem času še dodatno gasili. Kot je za STA povedal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Vipava David Premrl, jim je požar uspelo pogasiti, do prvega dežja pa ostaja tam požarna straža.

Požar je zajel območje na severni strani gradu proti pobočju Nanosa, kjer je teren skoraj neprehoden. Gorela je suha trava, grmičevje in na posameznih delih borov gozd, skupna površina po prvih ocenah pa je bila okrog dveh hektarov.

V petek in danes je požar gasilo okrog 80 gasilcev iz treh gasilskih zvez.

Do petka zvečer so požar uspeli lokalizirati, saj se je veter na tem območju umiril. Na požarišču je bilo preko noči 12 gasilcev, ki so izvajali požarno stražo. Po Premrlovih besedah so načrtovali, da bo danes prišel na pomoč pri gašenju tudi helikopter Slovenske vojske, vendar to ni bilo potrebno.

Do prvega nekoliko obilnejšega dežja bo na požarišču ostala požarna straža.

Zaradi suše je sicer v Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost v naravnem okolju.