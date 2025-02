Gorenjski policisti v šoku, kot že dolgo ne! Ste slišali, kaj je počela 53-letna pijana voznica?

Škofjeloški policisti so bili v petek nekaj pred 19. uro obveščeni o 53-letni voznici, ki je z avtomobilom vozila po Škofjeloški cesti proti Bitnjam. Tako je med vožnjo z avtomobilom zapeljala na nasprotno smerno vozišče in oplazila avtomobil druge voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. 53-letna voznica se po oplaženju ni ustavila, temveč vožnjo nadaljevala.

Povzročila še eno nesrečo

V nadaljevanju je bila povzročiteljica še ene prometne nesreče, kjer je pri vključevanju z neprednostne ceste zapeljala direktno na prednostno cesto in trčila v tovorno vozilo s priklopnikom drugega voznika. Po trčenju se ponovno ni ustavila, temveč vožnjo nadaljevala proti domu. Policisti so jo v nadaljevanju izsledili in med drugim ugotovili, da je avtomobil vozila tudi pod močnim vplivom alkohola (1,01 mg/l, kar je več kot 2 promila). Policisti za njo zbirajo obvestila in vodijo postopek v smeri storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.