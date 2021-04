Gorenjski policisti ustavili pijanega voznika, v avtu tudi otrok

Kranjski policisti so v sredo zvečer obravnavali voznika, ki je pod vplivom alkohola vozil še partnerko z otrokom. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal rezultat 0,79 mg/l alkohola. Zaradi hujšega prekrška bo proti njemu vložen nujni obdolžilni predlog na pristojno sodišče, z dogodkom pa bodo policisti seznanili še pristojni center za socialno delo. Iz prometa je bil izločen.



Gorenjski prometni policisti pa so obravnavali tudi voznika tovornega vozila, s katerega sta odpadli dve zadnji kolesi. Promet je bil krajši čas oviran. Okoliščine kažejo, da so se odvili kolesni vijaki. Tuja krivda ni bila ugotovljena.

