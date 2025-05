Gorenjski policisti ustavili 31-letno voznico. Ko so videli, kaj prevaža, so zazvonili alarmi (FOTO)

Minuli torek okoli 23. ure so gorenjski prometni policisti na območju Kranja ustavili 31-letno voznico avtomobila znamke Volkswagen Touran s preizkusnimi tablicami ljubljanskega registrskega območja.

Ni znala pojasniti izvora kablov

Postopek so nato prevzeli kranjski policisti in kriminalisti, saj je voznica v avtomobilu prevažala več metrov komunikacijskega kabla, za katerega ni znala pojasniti izvora. Ker je obstajal sum, da kabel izvira iz kaznivega dejanja, so ji avtomobil zasegli. Na podlagi odredbe pristojnega okrožnega sodišča v Kranju so kriminalisti nato opravili hišno preiskavo avtomobila in v njem našli ter zasegli več metrov komunikacijskega kabla, ki so ga nato vrnilo lastniku.

Kabel izvira iz kaznivega dejanja

Z intenzivnim zbiranjem obvestil in pridobljenimi dokazi je bilo ugotovljeno, da kabel izvira iz kaznivega dejanja, storjenega 1. maja 2025, ko so bili kranjski policisti obveščeni o poškodovanju kabla železniške infrastrukture na območju Besnice. Storilec je kabel prerezal, ga poškodoval in s tem onemogočil komunikacijo na tem delu železniške proge. Zaradi tega je prišlo do oviranja železniškega prometa, saj so vlaki na tem odseku vozili počasneje.

Policisti iščejo tudi morebitne druge storilce

31-letna ženska in 25-letni moški, oba državljana Slovenije, sta utemeljeno osumljena kaznivega dejanja velike tatvine ter kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. Po zaključeni preiskavi bo zoper njiju podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Ni znala pojasniti izvora kablov. FOTO: Pu Kranj

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o morebitnih drugih storilcih ter z raziskovanjem dodatnih kaznivih dejanj, ki bi bili lahko povezani z osumljencema. Po zaključku preiskave bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.