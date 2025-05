Gorenjske policiste obvestili o pogrešanem otroku. Najo (14) nazadnje videna včeraj popoldne v naselju Goriče

Policisti Policijske postaje Kranj so bili obveščeni o pogrešanem otroku. To je Naja Kolar, stara 14 let, iz Gorič v občini Kranj.

Naja Kolar je visoka okoli 168 cm, suhe postave in ima temno rjave gladge lase, ki segajo preko ramen. Oblečena je bila v temen pulover s kapuco, kratke jeans hlače bledo modre barve, obute je imela natikače modro-bele barve, z napisom adidas. Pri sebi ni imela ničesar razen avtobusne vozovnice.

Naja je bila nazadnje videna včeraj popoldne okoli 16. ure v naselju Goriče.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.