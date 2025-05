Gorenjske policiste obvestili o pogrešanem otroku! Kam je izginil Jan (14)?

Policisti Policijske postaje Bled so bili okoli 12.30, obveščeni o pogrešanem otroku. Gre za Jana Flaškerja Lorenza, ki je star 14 let in doma na Nomenju v občini Bohinj.

Jan Flašker Lorenz je visok okoli 180 cm, srednje postave in ima temno rjave skodrane srednje dolge lase. Oblečen je bil v sivo trenerko z modrimi črtami spodaj, kratko temno modro majico. Pri sebi je imel siv nahrbtnik.

Jan je bil nazadnje viden včeraj zvečer okoli 19. ure v naselju Nomenj.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Bled na (04) 575 72 00 ali pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.