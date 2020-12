Gorenjec je prigoljufal za 50.000 evrov

Zasegli so mu avtomobil v vrednosti 17.000 evrov in ga vrnili oškodovani družbi.

Bežigrajski policisti so prijeli 29-letnega Gorenjca, ki si je v zadnjih dveh mesecih prigoljufal za 50.000 evrov robe, šlo je za nakup goriva, tovornega vozila, najem vozila ter nakupe več mobilnih telefonov.»Oškodovance je prepričal, da je plačilo izvedel prek aplikacije na mobilnem spletnem bančništvu ter da je blago že plačal, čeprav je bilo plačilo v čakanju. Po pridobitvi predmetov je osumljenec plačila preklical,« so pojasnili policisti. Zasegli so mu osebni avtomobil v vrednosti 17.000 evrov, ga vrnili oškodovani družbi in ga ovadili.»Ob tem opozarjamo, naj bodo občani pozorni na opisani način izvrševanja kaznivih dejanj. Blago naj izročijo šele po temeljiti preveritvi, ali je do plačila res prišlo. Ker obstaja možnost, da je oškodovancev še več, morebitne žrtve kaznivega dejanja pozivamo, naj to prijavijo najbližji policijski postaji ali na številko 113,« so še dodali.